Autofahrer erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: verletzt

04.06.2019, 18:31 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 58-jährige Autofahrer habe die auf einem Radweg fahrende 18-Jährige am Dienstagmorgen beim Abbiegen von der Wilhelmstraße in die Ulmenstraße erfasst, teilte die Polizei mit. Die 18-Jährige stürzte. Sie wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.