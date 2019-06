Erfurt

Umstrittenes Schulgesetz: Beschluss möglicherweise im Juni

04.06.2019, 19:09 Uhr | dpa

Die umstrittene Novellierung des Thüringer Schulgesetzes soll nach den Plänen der rot-rot-grünen Regierungskoalition in der kommenden Woche im Landtag verabschiedet werden. Der Bildungsausschuss des Landtages machte dafür am Dienstag den Weg frei, wie die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen mitteilten. CDU und AfD lehnen das Schulgesetz strikt ab. Wegen umfangreicher Änderungen an dem Gesetzentwurf gab es erneut ein schriftliches Anhörungsverfahren. Der aktuelle Entwurf soll noch im Justizausschuss beraten werden, bevor er im Parlament beschlossen wird.

Ursprünglich sollten mit dem Schulgesetz Mindestschülerzahlen eingeführt werden, die eine Schule vorweisen muss, um bestehen zu können. Davon ist Rot-Rot-Grün inzwischen abgerückt. Die neue Fassung des Gesetzentwurfes sieht nun vor, dass in den Klassen eine Mindestschülerzahl erreicht werden muss. So sollen etwa Regelschulen, Gymnasien und Gesamtschulen mindestens 20 Schüler pro Klasse haben. Kinder mit Förderbedarf sollen bei der Klassenbildung doppelt gezählt werden. Klassen mit Schülern, die eine Beeinträchtigung haben, können also auch kleiner sein.

Die CDU-Fraktion erneuerte ihre grundsätzliche Kritik an der Novelle. Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl sagte, der Gesetzentwurf mache falsche Versprechungen, vor allem bei der Inklusion. "Wenn man das Personal für inklusiven Unterricht nicht hat, wird die Situation für die Kinder eher verschlechtert als verbessert", sagte Bühl.

Rot-Rot-Grün will mit dem neuen Schulgesetz das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung voranbringen. In einem früheren Gesetzentwurf hieß es, dass sich Förderschulen langfristig zu Beratungszentren ohne eigene Schüler entwickeln sollen. Inzwischen ist diese Formulierung geändert. Nach Angaben der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, können sich Förderschulen zu Beratungszentren entwickeln und trotzdem noch Schüler mit Beeinträchtigung unterrichten. Außerdem sei es möglich, dass sich eine Förderschule dazu entschließt, sich zum Beispiel zu einer inklusiven Gemeinschaftsschule zu entwickeln. "Niemand will Förderschulen schließen", sagte sie. Rothe-Beinlich räumte ein, dass auch im neuen Anhörungsverfahren die Reaktionen von Verbänden und Initiativen "eher durchwachsen" gewesen seien. Neben Kritik habe es aber auch Lob für die Änderungen gegeben.

Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Hartung, betonte, dass sich Eltern auch nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes entscheiden könnten, ob sie ihre Kinder an eine Förderschule schickten oder nicht. Der CDU-Fraktion warf Hartung vor, die Arbeit zu verweigern und keine Änderungsvorschläge einzubringen. "Die Kritik an dem Gesetz ist maßlos überzogen", sagte Hartung.