München

Tödlicher Unfall: Mann in Glaskuppel-Öffnung eingeklemmt

04.06.2019, 20:03 Uhr | dpa

Ein Mann wurde auf dem Dach eines Gebäudes in München in der Öffnung einer Glaskuppel eingeklemmt und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit Kollegen für Arbeiten auf dem etwa sechs Meter hohen Dach. Aus bisher ungeklärter Ursache beugte sich der Mann über eine geöffnete Kuppel, als diese sich schloss und ihn auf Brusthöhe einklemmte. Seine Kollegen konnten den bewusstlosen Mann befreien, die Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Der 40-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Warum sich die Öffnung der Glaskuppel schloss, war zunächst unklar.