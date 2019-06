Sandhausen

Sandhausen verpflichtet österreichischen Torwart Fraisl

04.06.2019, 20:23 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat auf den Abgang von Stammtorwart Marcel Schuhen reagiert und Martin Fraisl als neue Nummer eins verpflichtet. Der 26 Jahre alte Österreicher kommt ablösefrei vom rumänischen Erstligisten FC Botosani und erhält beim SVS einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

Sandhausens Trainer Uwe Koschinat hält viel von Fraisl, der in der abgelaufenen Saison als bester Liga-Torwart in Rumänien ausgezeichnet wurde. "Wir glauben, mit ihm jemanden verpflichtet zu haben, der unserer Wunschvorstellung des Torwartspiels sehr nahe kommt", sagte Koschinat am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.