Frankfurt am Main

IG Metall untersucht möglichen Umbruch der Industrie

05.06.2019, 01:35 Uhr | dpa

Die IG Metall will die Folgen von Digitalisierung und Elektromobilität besser einschätzen. Zu diesem Zweck hat die Gewerkschaft Daten aus rund 2000 Betrieben der deutschen Metall- und Elektroindustrie erhoben und in einen sogenannten Transformationsatlas überführt. Erste Ergebnisse und beschäftigungspolitische Schlussfolgerungen will Gewerkschaftschef Jörg Hofmann heute in Frankfurt vorstellen. Der Atlas sei Grundlage für Strategien und Handlungsoptionen der IG Metall zur Gestaltung des Wandels, hieß es in der Einladung.