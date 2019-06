Oldenburg

Plädoyer der Verteidigung im Prozess gegen Patientenmörder

05.06.2019, 02:38 Uhr | dpa

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Serienmörder und Ex-Pfleger Niels Högel hat heute am Landgericht Oldenburg die Verteidigung das Wort. Es wird ein mehrstündiges Plädoyer der beiden Anwältinnen Ulrike Baumann und Kirsten Hüfken erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte für Högel wegen 97 Morden eine lebenslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Ursprünglich lautete die Anklage auf 100 Morde, in drei Fällen sah die Staatsanwaltschaft allerdings keine hinreichende Beweislage. (Az.: 5 Ks 1/18)

Nach dem Plädöyer hat Högel als Angeklagter die Gelegenheit für ein letztes Wort, bevor am Donnerstag dann nach 24 Verhandlungstagen das Urteil gesprochen wird. Der heute 42-jährige Ex-Krankenpfleger soll von 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Patienten mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt haben. Wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation hatte das Landgericht Oldenburg den Deutschen bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er sitzt in der JVA Oldenburg.