Hannover

War Mathe-Abi zu schwer? Minister äußert sich nach Überprüfung

05.06.2019, 02:59 Uhr | dpa

Nach vehementer Schülerkritik an den Mathematik-Abituraufgaben präsentiert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute die Ergebnisse einer Untersuchung. Sie sollte klären, ob die Aufgaben schwer lösbar oder nicht schülergerecht waren. Im Mai hatten sich in mehreren Bundesländern Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert und mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien gewandt. Neben Niedersachsen und Bremen gehören dazu auch Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland. In Niedersachsen hatten rund 19 000 Schülerinnen und Schüler die Mathe-Klausuren geschrieben.