Jüterbog

Waldbrandgefahr: Wetter bringt zunächst keine Entspannung

05.06.2019, 05:27 Uhr | dpa

Die Feuerwehr kann in ihrem Kampf gegen Waldbrände in Brandenburg zunächst nicht mit Unterstützung des Wetters rechnen. Mindestens bis Donnerstagnachmittag bleibe es in Berlin und Brandenburg weitestgehend heiß und trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen. Am Donnerstag könne es dann lokal Entspannung durch einzelne Gewitter geben.

Flächendeckender Regen sei für die Region aber nicht zu erwarten - das gelte auch für das Wochenende. Zwar könne es Freitagnacht und am Samstag ein kurzes Durchatmen von der Hitze geben, eine generelle Veränderung der Wetterlage sei aber nicht in Sicht. Am Mittwoch galt in den meisten Teilen Brandenburgs die höchste Warnstufe für Waldbrände.

In Brandenburg waren seit Beginn der Woche mehrere Waldbrände ausgebrochen. Das größte davon, in einem Wald auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog, breitete sich am Dienstag auf eine Fläche von rund 600 Hektar aus. Ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg wollte in der Nacht keine aktuellen Informationen zum Stand der Brandbekämpfung erteilen.