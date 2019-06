Berlin

Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren: Verletzt in Klinik

05.06.2019, 08:28 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist auf einem Zebrastreifen in Berlin-Hellersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 25-Jährige am Dienstag von dem Wagen erfasst und auf die Eisenacher Straße geschleudert. Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.