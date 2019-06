Offenbach am Main

Bis zu 34 Grad: Bislang heißester Tag des Jahres erwartet

05.06.2019, 08:35 Uhr | dpa

Mit bis zu 34 Grad könnte der Mittwoch der bislang heißeste Tag des Jahres in Hessen werden. Landesweit erreichen die Höchsttemperaturen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich 29 bis 34 Grad. Das übersteige noch einmal den Höchstwert vom vergangenen Sonntag, sagte ein Sprecher des DWD am Morgen. Den Tag über bleibe es zudem heiter und sonnig. Erst in der Nacht zum Donnerstag könne es vor allem im Südwesten wieder teils kräftig gewittern.

Am Donnerstag folgt dann der Temperatursturz: Die Höchstwerte erreichen nur noch bis zu 21 Grad. Über das Pfingstwochenende erwarte die Hessen dann "klassisches Sommerwetter", so der Sprecher des DWD. Laut Prognose gebe es einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um die 25 Grad.