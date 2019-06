Blindgänger sichergestellt

Weltkriegsbombe auf Vorplatz der Kölner Uni entdeckt

05.06.2019, 10:06 Uhr | t-online.de

Bei Bauarbeiten am Albertus-Magnus-Platz in Köln-Lindenthal wurde am Mittwochmorgen eine Fliegerbombe entdeckt. Der Sprengkörper liegt unter dem Vorplatz des Haupteingangs der Universität.

Die Bombe ist etwa 40 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern. Der Kampfmittelräumdienst hat eine Gefahrenlage ausgeschlossen und das als Phosphor-Bombe identifizierte Fundstück sichergestellt.



Die lokalen Sperrungen auf dem Universitätsgelände wurden aufgehoben. Studierende mussten nicht evakuiert werden.