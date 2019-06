Frankfurt am Main

Nach TV-Bericht über Klinikum: Staatsanwaltschaft ermittelt

05.06.2019, 09:36 Uhr | dpa

Wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Mitglieder der Geschäftsführung des Klinikums Höchst. Auslöser für die Ermittlungen sei eine Reportage des Fernsehsenders RTL gewesen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Demnach meldeten sich nach der Ausstrahlung der Reportage über angebliche Missstände zwei nicht betroffene Bürger bei der Staatsanwaltschaft und erstatteten Strafanzeige. Angaben zum Stand der Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht machen.

In dem Beitrag des Fernsehsenders RTL hatte in März eine verdeckt arbeitende Reporterin über Missstände in dem Frankfurter Krankenhaus berichtet. Das Klinikum hatte danach "erhebliche Mängel" eingeräumt und Aufklärung angekündigt. Über die Ermittlungen hatte zuvor unter anderem hessenschau.de berichtet.