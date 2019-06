Halle (Saale)

Mehr Gebäude für Freiflächen und Neubauten abgerissen

05.06.2019, 11:59 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind zuletzt mehr Gebäude abgerissen oder gänzlich neu genutzt worden. Im vergangenen Jahr betraf das 1084 Bauten und damit 2,9 Prozent mehr als 2017, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Insgesamt seien so 2657 Wohnungen vom Markt genommen worden, rund 500 mehr als im Vorjahr.

Bei dem Großteil handelte es sich tatsächlich um Abrisse der Gebäude, allerdings wurden laut einer Sprecherin auch 174 Gebäude vom Wohngebäude zu einem Nicht-Wohngebäude oder anders herum. Die Wohn- und Nutzfläche der vom Markt genommenen Gebäude umfasste den Angaben zufolge 522 000 Quadratmeter, das seien 17 Prozent mehr als noch 2017 gewesen.

Abgerissen wurden Gebäude vor allem, um Freiflächen zu schaffen, hieß es. Dafür hätten 262 Bauten mit rund 138 000 Quadratmetern weichen müssen. 226 Gebäude seien abgerissen worden, damit direkt neue entstehen konnten. 38 verstießen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften und durften nicht länger stehen bleiben.