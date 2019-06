Verden (Aller)

Niedersachsens Beamte können wieder auf Sonderzahlung hoffen

05.06.2019, 12:45 Uhr | dpa

Niedersachsens Beamte können ab kommendem Jahr wieder auf eine Sonderzahlung hoffen. Die SPD hatte das im März vorgeschlagen, am Mittwoch sprach sich auch die CDU-Landtagsfraktion dafür aus. Nach Idee der Union sollen die Beamten jährlich 300 Euro und weitere 50 Euro pro Kind zusätzlich erhalten. Für Pensionäre sind 200 Euro geplant. "Der öffentliche Dienst hat einen Anspruch auf Wertschätzung", sagte Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch. Die Sonderzahlung solle zum kommenden Jahr eingeführt werden, Gespräche mit der SPD stünden aber noch aus. Beamte hatten in Niedersachsen zuletzt 2004 ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld erhalten. Zuvor hatte das Politikmagazin "Rundblick" über die Pläne berichtet.