Frankfurt am Main

Gabriel regt Vorwahl für SPD-Vorsitz an

05.06.2019, 12:54 Uhr | dpa

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hat angeregt, bei der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden auch Nichtmitglieder einzubeziehen. Er sei sehr dafür, Spitzenkandidaten für politische Ämter nicht nur in einer Urwahl der Mitglieder zu bestimmen, sondern auch in Vorwahlen, so wie das in Frankreich, Italien oder den USA gemacht werde, sagte Gabriel am Mittwoch bei einem Podiumsgespräch der Frankfurter Volksbank.

Seit einiger Zeit seien in der SPD Mitgliederbefragungen zum Parteivorsitz möglich. "Jetzt wäre der nächste Schritt, wozu ich raten würde, das noch zu öffnen", fügte der ehemalige Außenminister hinzu. "So kommt eine ganz andere Dynamik in die Debatte, sie kriegen auch ganz andere Leute, die auf einmal kandidieren", zeigte sich Gabriel überzeugt. Für die Teilnahme an einer solchen Vorwahl müssten sich SPD-Sympathisanten nach den Vorstellungen Gabriels zuvor in eine öffentlich einsehbare Wählerliste eintragen.

Nach dem Rücktritt der bisherigen SPD-Partei- und -Fraktionschefin Andrea Nahles von beiden Ämtern hat sich noch niemand zu einer Kandidatur für die Nachfolge bereiterklärt. Wann und wie die SPD einen neuen Vorsitzenden wählt, soll am 24. Juni im Bundesvorstand geklärt werden.