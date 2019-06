Venlo

EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Mainz ausverkauft

05.06.2019, 14:26 Uhr | dpa

Der letzte Heimauftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in dieser Saison ist ausverkauft. Das EM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in der Opel-Arena in Mainz gegen Estland werden 26 050 Zuschauer sehen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Zuvor tritt das DFB-Team am Samstag in Borissow gegen Weißrussland an.