Bremen reist bis 2022 ins Trainingslager nach Österreich

05.06.2019, 14:31 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird ein Sommer-Trainingslager auch in Zukunft im österreichischen Zillertal absolvieren. Die Hanseaten verlängerten den Vertrag mit der Ferienregion nach Clubangaben vom Mittwoch bis 2022. Seit sieben Jahren reist der vierfache deutsche Meister nach Zell am Ziller und bereitet sich auf die neue Saison vor. In diesem Jahr gastiert das Team von Trainer Florian Kohfeldt vom 4. bis 14. Juli in Österreich.