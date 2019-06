Neustadt an der Weinstraße

Klagen um Kommunen-Finanzierung beim Verfassungsgerichtshof

05.06.2019, 16:04 Uhr | dpa

Das Justizzentrum in Koblenz, in dem unter anderem der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof seinen Sitz hat. Foto: Thomas Frey/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Streit um mehr Geld von der Landesregierung hat das Verwaltungsgericht die Klagen der Stadt Pirmasens und des Kreises Kaiserslautern dem Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. Die Richter hielten die finanzielle Ausstattung der Kommunen aufgrund des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) 2014 als nicht vereinbar mit der Landesverfassung, teilte am Mittwoch das Verwaltungsgericht in Neustadt (Weinstraße) mit. Da aber für deren Einhaltung der Verfassungsgerichtshof zuständig sei, habe das Gericht die Klagen dort vorgelegt.

Städte, Kreise und Gemeinden werfen dem Land seit Jahren vor, es gebe ihnen zu wenig Geld. Neun Kommunen haben deswegen unlängst Klagen bei Verwaltungsgerichten in Neustadt, Koblenz und Trier eingereicht.

In einer Reaktion auf den Schritt des Verwaltungsgerichts sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich, die Neuregelung des Finanzausgleichs durch das Land ab 2014 habe dazu beigetragen, die finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern. Der Beschluss, die Neufassung des LFAG vom Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen, beziehe sich auf eine Überarbeitung der Regelungen des Finanzausgleichs 2013 - nicht auf das inzwischen weiter fortgeschriebene Landesfinanzausgleichsgesetz, betonte Stich.

Geschäftsführer Michael Mätzig vom Städtetag sagte, die Landesregierung müsse beim Thema Kommunalfinanzen "endlich Farbe bekennen". "Was wir brauchen, ist ein klares Bekenntnis des Landes für eine wirklich auskömmliche kommunale Finanzausstattung", meinte er. Seine Kollegin Daniela Franke vom Landkreistag sagte, das Land müsse sich "in angemessener Weise" mit der Finanzlage der Kommunen auseinandersetzen. "Dass die Landesregierung dies über Jahre versäumt hat, zeigt sich nun in dem hohen Schuldenberg, mit dem die rheinland-pfälzischen Kommunen belastet sind", unterstrich Franke.