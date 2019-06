Hannover

Champions-League-Final-8: Hannovers Wasserballer Außenseiter

05.06.2019, 16:04 Uhr | dpa

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover gehen als klarer Außenseiter in das Final-8-Turnier der Champions League. Im Viertelfinale trifft der deutsche Vizemeister am Donnerstag (19.00 Uhr) im Stadionbad Hannover auf den großen Favoriten Pro Recco aus Italien. Das Team aus Genua ist mit neun Titelgewinnen in der Königsklasse der Rekordhalter. Dazu besitzt der Club mit dem serbischen Olympiasieger und Weltmeister Filip Filipovic einen der besten Wasserballer weltweit in den eigenen Reihen.

"Wir wollen nicht Letzter werden", sagte Waspo-Trainer Karsten Seehafer vor dem Turnierstart. Gelingt eine Sensation gegen Pro Recco, würde Hannover am Freitag im Halbfinale gegen den Sieger der Partie von Titelverteidiger Olympiakos Piräus und den Italienerin aus Brescia treffen. Im Fall einer Niederlage am Donnerstag würden die Niedersachsen einen Tag später um Platz fünf bis acht spielen. Die weiteren Partien in der Runde der letzten Acht: JUG Dubrovnik gegen Ferencvaros Budapest sowie CNA Barcelona gegen BPM Sport Management aus Italien.

Für das Final-8-Turnier wurde das Fassungsvermögen des Stadionbades mit zusätzlichen Tribünen erweitert. 1700 Zuschauer finden von Donnerstag bis zum Finale am Samstag (20.30 Uhr) Platz.