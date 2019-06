Ditzingen

Busfahrer attackiert Schüler im Kreis Ludwigsburg

05.06.2019, 16:12 Uhr | dpa

Ein Busfahrer soll einen 16 Jahre alten Schüler in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Angriff am Vortag im Ortsteil Hirschlanden, als der Schüler in einen Bus der Linie 651 einsteigen wollte.

Der bisher unbekannte Fahrer habe aber die Bustür nicht geöffnet. Als der Schüler gegen die Scheibe klopfte, sei der Mann auf den Jugendlichen losgegangen und habe ihn rückwärts aus dem Fahrzeug gestoßen. Nach einem Wortgefecht packte der Mann den Schüler und schlug ihm ins Gesicht, hieß es weiterhin von der Polizei. Der Jugendliche sei dann in Richtung Schule geflüchtet und habe eine Lehrerin über den Vorfall informiert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Fahrer.