Halle (Saale)

Mann wird nach Straftat-Tour zweimal festgenommen

05.06.2019, 17:19 Uhr | dpa

Innerhalb von zwei Tagen gehen zwei körperliche Angriffe, eine sexuelle Belästigung, zwei Diebstähle und drei Diebstahlversuche auf das Konto eines 49-Jährigen in Halle. Der Mann schlug am Dienstag eine 71-jährige Frau in einer Straßenbahn und attackierte einen 27-Jährigen, der der Frau helfen wollte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde verletzt, der Schläger stahl die Sonnenbrille des Mannes. Anschließend soll der Mann eine 18-Jährige unsittlich berührt haben. Wieder kam eine Zivilistin zur Hilfe und wollte die Polizei rufen. Doch der Mann schnappte sich ihr Handy und flüchtete damit. Kurz nach einem Diebstahlversuch in einem Supermarkt konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen. Am Dienstag hatte der Mann bereits versucht, Marmelade in einem Kiosk zu stehlen.

Am Mittwochmorgen wurde der Mann entlassen - und wenig später erneut festgenommen. Mitarbeiter eines Elektrofachmarkts hatten ihn bei einem weiteren Diebstahlversuch ertappt. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit die Stellung eines Haftantrags, hieß es am Mittwoch.