Mainz

Projekt zum Erlernen der Fachsprache für zugewanderte Azubis

05.06.2019, 17:40 Uhr | dpa

Azubis mit ausländischen Wurzeln können in einem neuen Projekt der Universität Koblenz die Fachsprache ihres Lehrberufs lernen. Dies sei eine große Herausforderung für die zugewanderten und geflüchteten Azubis, wie sich im Unterricht und in den Prüfungen an den Berufsschulen zeige, berichtete Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Mittwoch im Ausschuss des Landtags. Die Hochschule habe einen speziellen Förderunterricht entwickelt.

Derzeit würden in dem Projekt 25 junge Menschen aus Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz von neun Lehramtsstudierenden in kleinen Gruppen unterrichtet. Die Auszubildenden lernten ganz unterschiedliche Berufe von Koch über Augenoptiker bis Einzelhandelskaufmann. Sie kämen aus 10 Staaten und hätten 13 unterschiedliche Muttersprachen.

"FUNK-Azubi" heißt das Projekt, das das Ministerium in diesem Jahr mit rund 55 000 Euro unterstützt. "FUNK" ist die Abkürzung für Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz.