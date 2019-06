Zwickau

FSV Zwickau verpflichtet Mittelfeldspieler Hauptmann

05.06.2019, 17:49 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Mittwoch Marius Hauptmann vom Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Westsachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Wir freuen uns sehr, dass sich Marius für den FSV entschieden hat. Er bringt eine hohe Dynamik mit und kann offensiv auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden", sagte Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Hauptmann wechselte im Sommer 2013 von Dynamos Nachwuchskooperationspartner SC Borea Dresden zu den Schwarz-Gelben und stieß zur Saison 2018/19 zum Profikader. In der abgelaufenen Spielzeit stand er dreimal im Zweitliga-Kader. Am 18. Spieltag feierte Hauptmann mit einem Kurzeinsatz beim Auswärtsspiel in Duisburg sein Debüt im Unterhaus. "Aufgrund der exzellenten fußballerischen Ausbildung sehen wir für Marius in Zwickau gute Entwicklungsmöglichkeiten und freuen uns, mit ihm ein Talent aus der Region für den FSV gewonnen zu haben", erklärte Wachsmuth. Hauptmann ist nach Christopher Handke, Ali Odabas, Maurice Hehne, Leon Jensen, Gerrit Wegkamp und Fabio Viteritti der siebte Zwickauer Neuzugang für die kommende Saison.