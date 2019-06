Salzgitter

Althusmann wirbt bei Alstom für Standort Salzgitter

05.06.2019, 18:49 Uhr | dpa

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich beim französischen Zughersteller Alstom für den Standort in Salzgitter eingesetzt. "Salzgitter ist das größte Werk des weltweit tätigen Alstom-Konzerns und damit auch ein wichtiger Pfeiler der niedersächsischen Industrie", sagte Althusmann am Mittwoch nach einem Besuch in Paris. Hintergrund ist der im April 2020 auslaufende Standortsicherungsvertrag für das Werk in Salzgitter.

"Die geplatzte Fusion mit Siemens, der verschärfte nationale und europäische Wettbewerb sowie konjunkturelle Schwankungen führen dazu, dass es Spekulationen um die Standortsicherheit gibt", begründete der CDU-Politiker sein Gespräch mit Vorstandschef Henri Poupart-Lafarge. Die geplante Bahn-Fusion von Siemens mit dem TGV-Bauer Alstom war unlängst am Veto der EU-Kommission gescheitert, weil diese negative Auswirkungen auf den europäischen Binnenmarkt befürchtete.

Im April hatte es dann Berichte über drohende Kurzarbeit und einen möglichen Stellenabbau gegeben. Alstom beschäftigt in Salzgitter nach eigenen Angaben rund 2300 Mitarbeiter.