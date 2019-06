Bismarckstr. 122 - 124, Leverkusen

Bayer Leverkusen: Feifel neuer Chefcoach der Fußballerinnen

05.06.2019, 18:51 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen startet mit einem neuen Trainer in die nächste Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, unterzeichnete Achim Feifel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der 54-Jährige kommt vom Hamburger SV, wo er bereits als Coach in der Frauen-Bundesliga und als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum tätig war. Zuletzt arbeitete er als Technischer Leiter sowie Individual- und Assistenztrainer in der Jugendabteilung des HSV.

Co-Trainerin wird die frühere Bayer-Spielerin Jacqueline Dünker. Feifel folgt auf Verena Hagedorn, die in ihre alte Position als Verbandssportlehrerin zum Fußballverband Mittelrhein zurückkehrt.