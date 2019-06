Frankfurt am Main

Knapp 32 Grad in Frankfurt: Aber kein neuer Jahres-Rekord

05.06.2019, 20:56 Uhr | dpa

Der Hitze-Rekord des Jahres in Hessen ist nicht geknackt worden. Am Mittwoch wurden am Frankfurter Flughafen zwar 31,8 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Das reichte allerdings nicht für eine neue Bestmarke. Der Spitzenwert des Jahres liegt bei 32,3 Grad, registriert am Dienstag (4. Juni) ebenfalls am Frankfurter Flughafen und am Montag (3. Juni) im südhessischen Michelstadt. Der über die Jahre ermittelte Höchstwert in Hessen liegt bei 39,6 Grad. Er stammt vom 7. August 2015 in Frankfurt-Westend.