Seegebiet Mansfelder Land

Unterwasserdrohne erforscht erneut Süßen See bei Halle

06.06.2019, 01:54 Uhr | dpa

Erneut hat im Süßen See bei Halle eine Unterwasserdrohne den Seeboden erforscht. Die Ergebnisse des Tauchganges werden heute vorgestellt. Bereits im Vorjahr wurde mit dem rund zwei Meter langen, torpedoförmigen Gefährt der komplette Seegrund des Süßen Sees (Seegebiet Mansfelder Land) elektronisch erfasst. Im Mittelpunkt stehen Besiedlungsspuren aus der Bronze- und Eisenzeit. Die Reste der rund 3300 Jahre alten, urgeschichtlichen Siedlung erstrecken sich bis zu 50 Meter weit in den heutigen See. Zudem bargen Taucher Fundstücke.

Der Süße See liegt etwa 20 Kilometer westlich von Halle. Er ist 4,9 Kilometer lang und maximal knapp einen Kilometer breit. Die maximale Tiefe beträgt sieben Meter. Der Seegrund wird von Sedimenten mit einer Stärke von teilweise mehr als acht Metern bedeckt.