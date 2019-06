Berlin

Berliner Taxifahrer wollen vor Verkehrsbehörde streiken

06.06.2019, 03:23 Uhr | dpa

Erneut wollen Berliner Taxifahrer heute ihre Arbeit niederlegen. Eine Demonstration mit 500 Teilnehmern samt Fahrzeugen ist nach Polizeiangaben angemeldet. Die Berliner Taxiverbände sind unzufrieden mit der Arbeit von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen). "Die Fahrer von Uber und Co fühlen sich in Sicherheit - denn die Verwaltung schläft, schaut zu und unternimmt nichts. Berlin ist keine Bananenrepublik", sagte Hermann Waldner, Vizepräsident des Bundesverbandes Taxi, am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Recht müsse endlich durchgesetzt werden. Deswegen wollen die Taxifahrer um 12.00 Uhr vor der Verkehrsverwaltung demonstrieren. Die Polizei rechnet wegen der Demo nur mit geringen Verkehrseinschränkungen, hieß es am Mittwoch.

Bereits im April haben Taxifahrer mit Autokorsos in 30 deutschen Städten gegen die geplante Liberalisierung des Fahrdienstmarktes demonstriert. Das Bundesverkehrsministerium plant, wesentliche Auflagen für neue Mobilitätsdienstleister wie Uber, Moia und andere zu streichen.