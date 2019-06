Mölsheim

Zellertal feiert Miteinander von Rheinhessen und Pfalz

06.06.2019, 05:27 Uhr | dpa

Die Verbindung von Rheinhessen und der Pfalz steht im Blickpunkt eines Weinfestes, das sich über beide Anbauregionen erstreckt. "Das Zellertal bringt die positiven Seiten beider Regionen zusammen", sagt die Mitinitiatorin Marianne Knab vor dem "Open Friday", zu dem an diesem Freitag 2000 bis 3000 Besucher erwartet werden. In einem Shuttle-Bus können sie zwischen acht verschiedenen Weingütern hin und her pendeln.

Der westliche Teil mit der gleichnamigen Gemeinde Zellertal gehört zum pfälzischen Donnersbergkreis, der Osten mit der Gemeinde Mölsheim ist Teil des rheinhessischen Landkreises Alzey-Worms. Ziel der Initiative "Zellertal-open" sei es, "das Tal mit seinem Terroir, seinen einzigartigen Kalkböden und sehr feingliedrigen Weinen aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und bekannter zu machen", sagt Knab. Vorbilder sind die Weinstraße in der Pfalz und das rheinhessische Rheintal mit Oppenheim und Nierstein.

"Rheinhessen sind dynamischer, Pälzer haben mehr Ruhe und Gelassenheit", sagt die rheinhessische Weinkönigin Anna Göhring. "Im Zellertal treffen Pfälzer Gemüt und rheinhessischer Individualismus zusammen." Aus dem pfälzischen Teil des Zellertals, aus Einselthum, kommt die deutsche Weinprinzessin Inga Storck. "Wir sind so nah zusammen, dass man gar keinen Unterschied zwischen Pfalz und Rheinhessen mehr erkennt", sagt die ehemalige pfälzische Weinkönigin. "Wir sind weder das eine noch das andere, sondern die Mischung von beiden."