Eisenach

Notlandung auf einer Kuhweide

06.06.2019, 05:52 Uhr | dpa

Eine Kuhherde bei Eisenach hat ungewöhnlichen Besuch bekommen, als ein Kleinflugzeug auf ihrer Weide landete. Der Pilot und sein Flugschüler hätten am Mittwochabend wegen technischer Probleme mit dem Flugzeug vom Typ Cessna auf der Weide notlanden müssen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die beiden konnten das Flugzeug mit leichten Verletzungen ohne fremde Hilfe verlassen. Die Kühe blieben unversehrt, allerdings entstand am Weidezaun ein geringer Schaden.