Magdeburg

Feuer in leerstehender Wohnung

06.06.2019, 06:55 Uhr | dpa

Die Anwohner eines Hauses im Zentrum Magdeburgs haben sich in der Nacht zu Donnerstag vor einem Brand in Sicherheit bringen müssen. Das Feuer sei kurz nach 23 Uhr in einer leerstehenden Wohnung ausgebrochen, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen verhindert werden können. Diese seien weiterhin bewohnbar, hieß es. Warum es in der leeren Wohnung zu dem Feuer kam, war am Morgen noch unklar. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro.