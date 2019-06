Dahlen

70-jähriger Kradfahrer bei Überholversuch schwer verletzt

06.06.2019, 06:57 Uhr | dpa

Ein 70 Jahre alter Kradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in Dahlen (Landkreis Nordsachsen) schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittwoch im Ortsteil Schmannewitz unterwegs gewesen, teilte die Leipziger Polizei am Donnerstagmorgen mit. Als er ein nach links abbiegendes Auto überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin hatte sich nach Erkenntnissen der Polizei ordnungsgemäß eingeordnet und den Blinker gesetzt. Infolge der Kollision stürzte der 70-Jährige von seinem Krad und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.