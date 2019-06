München

ADAC warnt vor Staus im Norden an Pfingsten

06.06.2019, 07:20 Uhr | dpa

Am langen Pfingstwochenende müssen Reisende auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen wieder mit vielen Staus rechnen. Wie der ADAC warnte, seien im Nordwesten vor allem die Autobahnen 1 von Hamburg über Bremen in Richtung Dortmund, die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und die A7 zwischen Göttingen, Hannover und Hamburg betroffen. Autofahrer müssten vor allem am Freitagnachmittag sowie am Samstag mit den Behinderungen rechnen. Für Pfingstsonntag rechnen die Auto-Experten dagegen mit freier Fahrt. Staus könnte es dann wieder am Pfingstmontag und Dienstag wegen des Heimreiseverkehrs geben.