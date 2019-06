Offenbach am Main

DWD: Gewitter in Berlin und Brandenburg erwartet

06.06.2019, 08:27 Uhr | dpa

In Brandenburg und Berlin kann es am Donnerstag zu heftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, besteht lokal sogar Unwettergefahr mit Hagelschlag. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 27 bis 31 Grad. Die Gewitter am Nachmittag bringen voraussichtlich eine Abkühlung auf 18 bis 22 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag kann es noch weitere Gewitter geben, die dann rasch nach Polen abziehen.