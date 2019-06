Leipzig

Zahl der Flüchtlinge in Sachsen geht zurück

06.06.2019, 10:08 Uhr | dpa

Registration steht an der Tür in einer geplanten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der Flüchtlinge in Sachsen ist rückläufig. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 2269 Neuzugänge registriert, teilte die Landesdirektion am Donnerstag auf Anfrage mit. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 3052. Die meisten Asylbewerber des Jahres 2019 stammten aus Georgien (267) und Syrien (223). Und auch die Krise in Venezuela hinterlässt Spuren. Aus dem südamerikanischen Land stammten 200 Asylsuchende. Dahinter rangieren die Migranten aus dem Irak (144), Russland (125), Pakistan (119), Nigeria (115) und der Türkei (101). Im vergangenen Jahr standen Flüchtlinge aus Syrien (496), Georgien (380) und Libyen (212) an der Spitze.