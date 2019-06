Schwerin

Härtefallkommission für Asylbewerber immer stärker gefragt

06.06.2019, 10:19 Uhr | dpa

Die Härtefallkommission des Landes für abgelehnte Asylbewerber wird immer häufiger gebeten, Abschiebungen wegen dringender persönlicher oder humanitärer Gründe zu verhindern. Bei dem achtköpfigen Gremium, in dem Vertreter von Kirchen, Kommunen, Flüchtlingsorganisationen, Sozialverbänden und Regierung sitzen, gingen im vergangenen Jahr 45 Vorschläge für zusammen 131 Menschen ein. Im Jahr 2017 waren es noch 29 Vorschläge gewesen und im Jahr davor 19. Das geht aus dem Jahresbericht der Kommission für 2018 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Viele Anträge werden demnach von Ukrainern gestellt. Von den 45 Fällen wurden zwölf abgeschlossen. In zehn Fällen habe die Kommission das Innenministerium ersucht, den Betroffenen aus dringenden Gründen den weiteren Aufenthalt zu erlauben. Das Ministerium folgte dem in acht Fällen mit zusammen 34 Menschen.