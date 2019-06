Frankfurt am Main

Frankfurts Aufsichtsratschef rügt FC Bayern

06.06.2019, 10:32 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Aufsichtsratsboss Wolfgang Steubing hat den FC Bayern München harsch für den Umgang mit Trainer Niko Kovac kritisiert. Auf die Frage, ob er das Verhalten von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge verstehen könne, antwortete Steubing der "Bild-Zeitung" (Donnerstag): "Nein. So würde ich meinen Trainer nie behandeln! Nie! Wenn mein Trainer einen Titel holt, würde ich ihm gratulieren. Und wenn ich was zu sagen hätte, würde ich Rummenigge das auch direkt so sagen. Ich würde meinem Trainer nie so wenig Akzeptanz und Ehrfurcht entgegen bringen."

Der ehemalige Eintracht-Coach Kovac hatte mit den Münchnern in seiner ersten Saison das Double geholt, zuvor von der Vereinsführung aber lange auf eine Jobgarantie für die kommende Spielzeit warten müssen. Steubing lobte noch einmal die charakterlichen Vorzüge von Kovac, der mit den Hessen 2018 noch den Pokal gewonnen hatte. "Ich hoffe, die Bayern finden als seinen Nachfolger noch mal einen, der so korrekt, anständig und diszipliniert ist wie Niko. Das ist nämlich gar nicht so einfach", sagte Steubing.