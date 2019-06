Kiel

Grote: Straftäter statt Familien nach Afghanistan abschieben

06.06.2019, 11:48 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein will weiter nur verurteilte Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abschieben. "So lange es für ganz Deutschland jeden Monat nur 50-60 Plätze gibt, besetze ich diese lieber mit verurteilten Straftätern und Gefährdern, als mit Frauen und Kindern", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Allein im Norden lebten derzeit mehr als 1700 ausreisepflichtige afghanische Staatsbürger.

Das Thema Abschiebungen nach Afghanistan ist auch Thema der Innenministerkonferenz (IMK) in der kommenden Woche in Kiel. So lange die Bundesregierung nicht erreiche, dass Afghanistan mehr Flüchtlinge aus Deutschland zurücknehme, "ist das aber eine theoretische Debatte", sagte Grote. Der Kieler Ressortchef ist derzeit Vorsitzender der IMK.