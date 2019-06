Stuttgart

Fahnder nehmen Drogendealer aus dem Darknet fest

06.06.2019, 11:55 Uhr | dpa

Nach zwei Jahren Ermittlungen ist Fahndern ein Schlag gegen Drogenhandel im Internet gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine spezielle Ermittlergruppe aus Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilten, wurde bereits im Oktober 2018 in Fulda ein mutmaßlicher Darknet-Händler festgenommen. Auf sogenannten Darknet-Marktplätzen werden in abgeschirmten Bereichen des Internets unter anderem Drogen, Falschgeld und Schadsoftware veräußert.

Mit Mittätern soll der Mann Rauschgift im Internet verkauft haben. Der 35-Jährige soll 200 000 Euro ergaunert haben, indem er Bestellungen gegen Vorkasse annahm, aber keine Ware lieferte. Über die Auswertung von Finanzgeschäften und Zugangsdaten spürten die Ermittler den Verkäufer mit dem Decknamen "Mrsnickers" auf.

Der Tatverdächtige soll seinen illegalen Gewinn teilweise in Edelmetall und Gelddepots angelegt haben. Bei einer Durchsuchung bei dem Mann in Fulda fanden Beamte 95 Kilogramm Silber, mehr als zwei Kilogramm Gold sowie Unterlagen eines Wertpapier-Depots mit einer sechsstelligen Euro-Einlage. Er werde sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels verantworten müssen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.