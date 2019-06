Berlin

Ergebnis der Europawahl: Kaum Abweichungen in Berlin

06.06.2019, 13:21 Uhr | dpa

Das Ergebnis der Europawahl in Berlin steht fest. Wie die Landeswahlleiterin am Donnerstag mitteilte, ergaben sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis "nur geringfügige Änderungen" ohne Einfluss auf die Prozentwerte. Bei der Wahl am 26. Mai hatten demnach die Grünen mit 27,8 Prozent ein historisch gutes Ergebnis in der Hauptstadt erzielt. Platz zwei belegte die CDU mit 15,2 Prozent, drittstärkste Kraft wurde die SPD (14,0 Prozent), gefolgt von den Linken (11,9) und der AfD (9,9). Die Wahlbeteiligung lag bei 60,6 Prozent.

Das endgültige Ergebnis für Berlin wird nicht vor dem 24. Juni veröffentlicht. An dem Tag entscheidet der Bundeswahlausschuss über das endgültige Ergebnis der Europawahl für ganz Deutschland.