Berlin

Senat hält höhere Taxipreise für berechtigt

06.06.2019, 13:27 Uhr | dpa

Noch immer arbeitet der Berliner Senat an einer Verordnung über die Neuordnung der Taxigebühren. Die Forderungen des Berliner Taxigewerbes seien durchaus berechtigt, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) am Donnerstag in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses. Schon vor einem Jahr hätten Taxiunternehmen eine Erhöhung der Taxipreise beantragt. Inzwischen habe es eine Wirtschaftlichkeitsprüfung gegeben, die auch abgeschlossen sei. Aus Unzufriedenheit über die Situation demonstrierten am Donnerstag hunderte Taxifahrer.

Das Taxigewerbe hatte zuletzt eine Erhöhung des Kilometerpreises um circa acht Prozent gefordert. Die Taxifahrer begründen das vor allem mit dem gestiegenen Mindestlohn. Zuletzt waren die Taxipreise in der Hauptstadt im Jahre 2015 erhöht worden.