Halle (Saale)

Nach Messerangriff: Verdächtiger in Untersuchungshaft

06.06.2019, 14:48 Uhr | dpa

Nach dem Messerangriff auf einen 39-Jährigen in Halle sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Bei einer Auseinandersetzung mit dem 20-Jährigen und einem 21-Jährigen war der 39 Jahre alte Mann am Dienstagabend mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der 21-Jährige befindet sich auf freiem Fuß. Bei dem Streit ging es laut Polizei um eine Geldforderung, die der 21-Jährige an den Älteren hatte.