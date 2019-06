Bad Kreuznach

Technischer Defekt oder Blitz sorgte für Lagerhallenbrand

06.06.2019, 16:27 Uhr | dpa

Der Brand einer Lagerhalle in Bad Kreuznach ist auf dem Hallendach entstanden. Ein Defekt an der Photovoltaikanlage oder ein Blitzschlag kämen als Brandursache in Frage, teilte die Polizei in Bad Kreuznach am Donnerstag mit. Dies hätten die Ermittlungen von Kriminaltechnikern ergeben. Möglich sei auch, dass ein Blitz in die Photovoltaikanlage eingeschlagen sei, so dass eine Überspannung zu dem Feuer führte. Brandstiftung schließen die Experten aus. Bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch war ein Schaden von rund 2,5 Millionen Euro entstanden. In der Halle lagerte Material für den Messebau.