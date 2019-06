Erfurt

Datenschutzbeauftragter kritisiert "smart home"-Datennutzung

06.06.2019, 17:57 Uhr | dpa

Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse hat Überlegungen des Bundesinnenministeriums kritisiert, den Zugriff auf Daten digitaler Sprachassistenten und "smarter" Haushaltsgeräte in der Strafverfolgung zu ermöglichen. "Ein derartig tiefes Vordringen sogar in den Wohnraum und in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger stellt allerdings eine neue Dimension staatlicher Überwachung dar", teilte er am Donnerstag mit.

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen bei ihrer anstehenden Konferenz in Kiel über einen möglichen Zugriff auf diese Daten beraten. Sie tagen vom 12. bis 14. Juni. "Aus unserer Sicht ist für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung es sehr wichtig, dass den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auch auf diesen Geräten gespeicherte Daten nicht verschlossen bleiben", hatte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch gesagt. Eine Prüfung der damit verbundenen rechtlichen Fragen dauere aber noch an.