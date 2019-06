Berlin

Berliner Senat besteht auf Einhaltung des Rauchverbots

06.06.2019, 18:13 Uhr | dpa

Trotz starker Regenfälle am Donnerstag warnt die Senatsverwaltung für Umwelt vor Waldbränden in der Hauptstadt. An mehreren Badeseen in Berlin sowie auf zwei Forstflächen außerhalb des Stadtgebietes habe es am Mittwoch und Donnerstag gebrannt, hieß es. Das Feuer an den Seen sei gerade noch rechtzeitig gelöscht worden. Auf den beiden Forstflächen hingegen, die sich in Prenden bei Wandlitz und Ützdorf (beides Barnim) befinden, habe der Wald auf zwei Hektar gebrannt.

"Rauchen im Wald ist keine Bagatelle. Wir haben nur diesen einen Wald und den möchten wir auch erhalten", sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung. Wer gegen das Rauch- und Feuerverbot verstößt, muss mit bis zu 50 000 Euro Strafe rechnen. Allein das Anzünden einer Zigarette koste mindestens 100 Euro Strafe, so die Senatsverwaltung.