Hanau

Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Entschärfung Freitag

06.06.2019, 19:02 Uhr | dpa

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll an diesem Freitag in Hanau entschärft werden. Sie war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden, wie die Stadt mitteilte. In einem Umkreis von etwa 700 Metern müssen Menschen ihre Wohnungen verlassen. In dem Bereich sind laut Stadt etwa 5200 Bewohner gemeldet. Vier Schulen sollen geschlossen bleiben. Auch der Straßenverkehr im Umkreis des Fundortes ist demnach betroffen.