Chemnitz

Mord an Homosexuellem in Aue: Urteil erwartet

07.06.2019, 01:37 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach dem Auftakt steht der Prozess wegen des Mordes an einem Homosexuellen in Aue vor dem Abschluss. Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Chemnitz sollen heute die Staatsanwaltschaft sowie die Verteidiger der drei Angeklagten ihr Plädoyers halten. Anschließend will die Kammer das Urteil sprechen.

Angeklagt sind drei deutsche Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren. Sie sollen am 17. April auf einem ehemaligen Bahngelände einen 27-jährigen Deutschen brutal misshandelt und getötet haben. Alle drei hatten Teilgeständnisse abgelegt.

Weil das Opfer homosexuell war und einer der Angeklagten eine rechte Gesinnung haben soll, wird die Tat in der Polizeilichen Kriminalstatistik als vollendeter Totschlag geführt. Der Staatsanwalt und der psychiatrische Gutachter sahen das bisher anders. Sie machten bislang kein rechtes Motiv für die Tat aus.