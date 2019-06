Bremen

Bremer SPD-Vorstand entscheidet über Koalitionsgespräche

07.06.2019, 02:16 Uhr | dpa

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) steht in der SPD-Geschäftsstelle vor dem Schriftzug Zukunft. Foto: Karsten Klama (Quelle: dpa)

Der Landesvorstand der Bremer SPD trifft sich heute, um über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit Grünen und Linken zu entscheiden. Zugleich wollen die Sozialdemokraten die Besetzung des Verhandlungsteams festlegen. Würden alle drei Parteien zu einem Bündnis zusammenfinden, wäre es die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Die bisherige rot-grüne Regierung in Bremen hatte ihr Mehrheit bei der Landtagswahl am 26. Mai verloren. Die SPD fuhr dabei heftige Verluste ein, während die Grünen deutlich zulegen konnten.