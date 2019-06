Schleswig

Verhandlung über Klage von Ex-AfD-Landeschefin

07.06.2019, 02:22 Uhr | dpa

Das Landesverfassungsgericht in Schleswig verhandelt heute über die Klage von Doris von Sayn-Wittgenstein gegen ihren Ausschluss aus der AfD-Landtagsfraktion. Sayn-Wittgenstein sieht sich nach Angaben des Gerichts durch den Fraktionsausschluss in ihren Rechten als Abgeordnete beschnitten. Die AfD-Fraktion vertritt demnach die Auffassung, der Ausschluss sei formell und materiell rechtmäßig. Die ehemalige AfD-Landeschefin hatte angekündigt, zum Verhandlungstermin erscheinen zu wollen.

Es ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin das erste Mal, dass sich das Gericht in einem Organstreitverfahren mit dem Ausschluss eines Parlamentariers aus seiner Fraktion befasst. Mit einer Entscheidung ist erst in einigen Monaten zu rechnen.

Sayn-Wittgenstein hatte 2014 für einen Verein geworben, der mittlerweile auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD steht und vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Deshalb wurde Sayn-Wittgenstein am 4. Dezember 2018 aus der Fraktion in Kiel ausgeschlossen. Dem Landtag gehört sie aber weiter an.