Memmingerberg

Volle Straßen zum Start der Pfingstferien erwartet

07.06.2019, 02:49 Uhr | dpa

Langes Warten im Stau wird am heutigen Freitag die Vorfreude vieler bayerischer Schüler auf einen heißen und sonnigen Start in die zweiwöchigen Pfingstferien überschatten. Der ADAC rechnet vor allem am Nachmittag mit viel Verkehr auf den Autobahnen rund um München und Nürnberg. Voll wird es dem größten deutschen Verkehrsclub zufolge überwiegend auf den Strecken in Richtung Süden. Auf dem Weg in den Urlaub brauchen Autofahrer auch auf den Straßen in Kroatien, Italien, Österreich und der Schweiz viel Geduld.

Am größten bayerischen Flughafen in München werden am letzten Schultag bis zu 160 000 Passagiere erwartet. Bis zum Ende der Ferien rechnet der Airport mit 2,4 Millionen Reisenden. In Nürnberg werden in den kommenden zwei Wochen 243 000 Passagiere erwartet.

Gezielt will die Polizei an den Großflughäfen nicht gegen Schulschwänzer vorgehen. Es gebe keine speziellen Kontrollen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest, in dessen Zuständigkeitsbereich der Allgäu Airport in Memmingen fällt. Dort waren zu Beginn der letzten Pfingstferien mehrere Familien erwischt worden, deren Kinder unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben waren, um früher in den Urlaub fliegen zu können.